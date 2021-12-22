2021/12/22 | 09:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كيف ستكون تجربة زيارة حانة في المستقبل؟ هل سيقدم لك شرابك ساقي روبوتي بعد تحضيره لك بطريقة استعراضية أمامك؟ يقدم جناح أوكرانيا في إكسبو 2020 دبي لمحة لما هو آتٍ، فهو يحتضن مساحة مبتكرة به روبوت يمكنه العمل ساق في حانة، وفنان أيضاً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ساقي روبوتي سيكون في خدمتك داخل هذه الحانة بإكسبو 2020 دبي) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ساقي روبوتي سيكون في خدمتك داخل هذه الحانة بإكسبو 2020 دبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).