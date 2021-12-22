مشروع DNA العراقي

2021/12/22 | 09:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: رعد العراقي

لا شكّ أن الكرة العراقية قد رسمت

مسيرتها الفنيّة عبر استلهام وتقليد

الأسلوب الإنكليزي الذي كان يشكّل

العلامة المميّزة للكرة العالميّة

إبّان عشرينيّات القرن الماضي حين اسهم

الاحتلال

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