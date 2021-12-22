بطولة عربية خماسية

2021/12/22 | 09:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: محمد حمدي

مع انتهاء النسخة العاشرة من مونديال

العرب التي ضيّفتها قطر بنجاح ساحق كما

هو متوقع، وباعتراف رسمي من الاتحاد

الدولي لكرة القدم ورئيسه جياني

انفانتينو الذي أعلن عن تشرّفه باضافة

اللغة

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