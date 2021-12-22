دوري المحترفين الطموح

2021/12/22 | 09:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: أحمد عباس - أمين السرّ الأسبق

لاتحاد كرة القدم

أعلن وزير الشباب والرياضة ورئيس اتحاد

كرة القدم عدنان درجال، أمام جمع من

الصحفيين والإعلاميين في الدوحة على

هامش حضورهم بطولة كأس العرب العاشرة

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