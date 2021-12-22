وكالة: سرقة مئة مليار دولار من أموال الإغاثة في أمريكا

2021/12/22 | 09:26 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعود معظم هذا المبلغ إلى الاحتيال في إعانات البطالة.

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