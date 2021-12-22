2021/12/22 | 09:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت وزارة الزراعة، سعيها الى تحقيق الأمن الغذائي للمواطن بالرغم من تقليص المساحة المزروعة الى النصف، مؤكدة أنها ستعمل بكل طاقاتها لتأمين مادة الحنطة.وقال الناطق الإعلامي للوزارة حميد النايف ، إن “طموح وزارة الزراعة هو تحقيق الأمن الغذائي للمواطن العراقي، ولاسيما محصول الحنطة الذي هو مهم جداً”، مشيراً إلى أن “تقليص الخطة الزراعية …

ظهرت المقالة وزارة الزراعة: تقليص الخطة الزراعية الى 50 % يلقي بظلاله على تدني إنتاج الحنط أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الزراعة: تقليص الخطة الزراعية الى 50 % يلقي بظلاله على تدني إنتاج الحنط) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الزراعة: تقليص الخطة الزراعية الى 50 % يلقي بظلاله على تدني إنتاج الحنط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).