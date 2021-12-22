البنك المركزي: 44 مليون دولار تم دفعها كدفعة أخيرة من تعويضات الكويت

2021/12/22 | 09:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور ينوز/ بغدادأعلن البنك المركزي العراقي، أكمال الدفعة الاخيرة المتبقية من تعويضات الكويت والبالغة 44 مليون دولار.وذكر البنك في بيان تلقى “النور نيوز” أنه “تم إكمال دفع الدفعة الأخيرة المتبقية من تعويضات دولة الكويت البالغة 44 مليون دولار أمريكي، وبذلك يكون العراق قد أتم سداد كامل مبالغ التعويضات التي اقرتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات التابعة …

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