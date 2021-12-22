بغداد اليوم تستعرض الموقف المروري في بغداد.. زحام شديد

2021/12/22 | 09:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

كشف مصدر مروري، في العاصمة بغداد، اليوم الأربعاء، عن الموقف المروري، لبعض مناطق العاصمة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "منطقة كرادة خارج شهدت زحاما شديدا، وكذلك في تقاطع العدل ".

وأضاف، ان "أصحاب الباصات الصغيرة (الكيات)، تسببوا بزحم شديد في ساحة المتحف بمنطقة العلاوي، وسط العاصمة في جانب الكرخ".

وتابع، ان "الامر نفسه من الزحام شدها جسر الطابقين الرابط منطقة الدوري بساحة الحسنين في الكرادة الشرقية"، مشيرا الى "الزحام في مفرق الدورة باتجاه ام الطبول ".

وأشار الى "جسر الجادرية، شهد زحاما شديدا يبدأ من بدايته في منطقة السيدية وينتهي في تقاطع جامعة بغداد".

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