70 مفقودًا على الأقلّ جرّاء انزلاق تربة بمنجم في بورما

2021/12/22 | 09:33 - المصدر: بغداد اليوم

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فُقد أثر 70 شخصًا على الأقلّ ولاقى شخص واحد مصرعه جرّاء انزلاق للتربة في شمال بورما، وفق ما قال أحد عناصر الإسعاف . وقال المسعف إنّ هناك "ما بين 70 و100 شخص في عداد المفقودين جرّاء انزلاق للتربة حصل نحو الساعة الرابعة صباحًا" في منجم لليشم (الجاد) في ولاية كاياه.

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