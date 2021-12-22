ثم فقدوا الأمل ( رمز الأمل ). - محمد حسين يونس



ثم فقدوا الأمل ( رمز الأمل ). - محمد حسين يونس
2021/12/22 | 09:35 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#محمد_حسين_يونس في 23 يوليو 1961 غنت أم كلثوم من كلمات صلاح جاهين و الحان رياض السنباطي ((تعالوا يا اجيال يا رمز الأمل...

من بعد جيلنا و احملوا ما حمل..و افتكروا فينا واذكرونا بخير..مع كل غنوة من اغانى العمل..

هيلا هيلا ..هيلا هيلا..

ثورتنا عمل و جهاد..

هيلا هيلا..هيلا هيلا..هبوا واصنعوا الامجااااد...

هيلا هيلا ..هيلا هيلا...

وابنوا فوق بنى الاجداد....

اول طريقنا بعيد واخره بعيد..

وطول ما ايد شعب العرب ......

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