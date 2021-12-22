ثم فقدوا الأمل ( رمز الأمل ). - محمد حسين يونس

2021/12/22 | 09:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_حسين_يونس في 23 يوليو 1961 غنت أم كلثوم من كلمات صلاح جاهين و الحان رياض السنباطي ((تعالوا يا اجيال يا رمز الأمل...



من بعد جيلنا و احملوا ما حمل..و افتكروا فينا واذكرونا بخير..مع كل غنوة من اغانى العمل..



هيلا هيلا ..هيلا هيلا..



ثورتنا عمل و جهاد..



هيلا هيلا..هيلا هيلا..هبوا واصنعوا الامجااااد...



هيلا هيلا ..هيلا هيلا...



وابنوا فوق بنى الاجداد....



اول طريقنا بعيد واخره بعيد..



وطول ما ايد شعب العرب ......





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