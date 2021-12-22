2021/12/22 | 09:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، استثناء رواتب الأطباء من الضرائب بنسبة 50٪ ، مبينا أن “القرار يسري للسنوات 2020 – 2021 – 2022 “.وتضمنت الوثيقة التي حصل عليها “المركز الخبري الوطني”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



المالية تستثني رواتب الأطباء من الضرائب المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. المالية تستثني رواتب الأطباء من الضرائب) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. المالية تستثني رواتب الأطباء من الضرائب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).