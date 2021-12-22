2021/12/22 | 09:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني بيعت أول رسالة نصية لهاتف جوال في التاريخ، والتي تضمنت عبارة “عيد ميلاد سعيد”، مقابل 107 آلاف يورو (120 ألف دولار) كأحد الرموز غير قابلة للاستبدال في دار للمزادات بباريس.الرسالة النصية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيع أول رسالة نصية للجوال في التاريخ مقابل 120 ألف دولار المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيع أول رسالة نصية للجوال في التاريخ مقابل 120 ألف دولار) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيع أول رسالة نصية للجوال في التاريخ مقابل 120 ألف دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).