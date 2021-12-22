هزة أرضية بقوة 4.5 درجة تضرب مدينة ايرانية

2021/12/22 | 09:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتعرضت منطقة قلعة قاضي التابعة لمدينة بندر عباس بمحافظة هرمزكان جنوب إيران لهزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، استمرت 12 ثانية.وأفاد مركز رصد الزلازل الإيراني بأن هذا الحادث وقع في الساعة 8:06 مساء (بالتوقيت المحلي)، عند التقاء خطي الطول الشرقي 56.249 والعرض الشمالي 27.557 درجة وعلى عمق 16 كلم من سطح …

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