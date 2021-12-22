اللغوية التوليدية مداخلة نقدية - علي محمد اليوسف

2021/12/22 | 09:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_محمد_اليوسف تصدير: اللغة تجريد التعبير اللفظي عن المعنى الادراكي في مرجعية بيولوجيا العقل.



فهل اللغة استعداد فطري موروث ؟ ام هي نزوع انساني غريزي مكتسب بالتجربة الحياتية ومؤثرات البيئة والمحيط وقبلهما العائلة لغرض ادامة التواصل الدائم بين النوع من البشرالذين يربطهم العيش المشترك؟اللغة البيولوجيا والفطرةنرى الامرواقعا انثروبولوجيا طبيعيا حينما نعتبر فهمنا اللغة البشرية على انها (موضوع بيولوجي), رغم خا ......





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