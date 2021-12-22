إخلاء إيرلو من اليمن.. التحالف يرد على

2021/12/22 | 09:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في اليمن، العميد تركي المالكي، الأربعاء، إن قيادة القوات المشتركة "تابعت ما تناقلته بعض الوكالات الإعلامية من تصريحات مسيئة لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان"، حول "موقف التحالف الإنساني والمتعلق بإخلاء المدعو حسن إيرلو أحد ضباط الحرس الثوري الإيراني من اليمن".

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