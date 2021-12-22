2021/12/22 | 09:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ألقت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الأربعاء، القبض على متهم بتزوير صك بقيمة ٨٣ مليون دينار وأخرى بسرقة ٤ ملايين دينار مع مخشلات ذهبية في بغداد.وذكر بيان للمديرية تلقاه “المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بغداد..



اعتقال متهم بتزوير صك بقيمة 83 مليون دينار وأخرى بسرقة 4 ملايين دينار المركز الخبري الوطني.

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