توقع بتأجيل حتمي لجلسة المحكمة الاتحادية اليوم بخصوص تزوير الانتخابات

2021/12/22 | 09:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادجح محامي الإطار التنسيقي محمد الساعدي تأجيل المحكمة الاتحادية العليا جلستها المقرر انعقادها اليوم الأربعاء الخاصة بشأن الطعون المقدمة على الانتخابات البرلمانية.وذكر الساعدي ف يتصريح صحفي، إن “مطالب الإطار هي حتما ستؤدي إلى تأجيل الجلسة إلى موعد آخر لكون الخبراء يحتاجون إلى وقت للاطلاع على إضبارة الدعوى والتقارير واللوائح المقدمة والإشكاليات التي حدثت …

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