2021/12/22 | 09:48 - المصدر: السومرية نيوز
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القبض على مزور وسارقة في بغداد - عاجل
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على مزور وسارقة في بغداد - عاجل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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