2021/12/22 | 09:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

احتج محافظ أربيل أوميد خوشناو، على قيمة المخصصات المالية التي أقرها مجلس الوزراء للمحافظة لمواجهة أزمة السيول.

وقال خوشناو في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "بعد الكارثة التي تعرضت لها مدينتنا يوم الجمعة الماضي (17 كانون الأول 2021)، بسبب الفيضانات، التي أدت وإلى جانب الخسائر البشرية، إلى أضرار مادية فادحة جداً، إلى جانب الأضرار التي شملت القطاع العام، حيث تقدر الخسائر التي تكبدها المواطنون فقط بـ20 إلى 21 مليار دينار، ولإغاثة المتضررين، وكحق شرعي لنا، قدمنا طلباً إلى الحكومة العراقية الاتحادية، لإعادة الجزء الذي يتعلق بحقوق إقليم كردستان إلينا من ضمن ميزانية الطوارئ والتي تستقطع شهرياً من موازنة إقليم كردستان".

وأضاف، "لكن للأسف، تقرر في جلسة مجلس الوزراء العراقي إرسال مبلغ ملياري دينار لأربيل، وهذا لم يكن في مستوى توقعاتنا بأي شكل من الأشكال، حيال حجم الأضرار الكبيرة التي عصفت بمدينتنا بسبب الكارثة الطبيعية".

وأعلن المحافظ، "احتجاجه البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الاتحادي"، مبيناً بالقول "نرى أنه لا يتناسب بتاتاً مع مستوى التوقعات وحجم الخسائر، وإلى جانب رفض المبلغ المحدد لنا والذي لن نتسلمه بأي شكل من الأشكال، نعرب عن خيبة أملنا من مساعدات الحكومة العراقية الاتحادية وأننا لن نقبل استلام المبلغ".

وختم بالقول، "نأمل من مجلس الوزراء العراقي الاتحادي إعادة النظر في قراره، لأن ما طالبنا به حق قانوني مشروع لنا وليست منحة فهي تستقطع شهرياً من موازنة إقليم كردستان تحت مسمى (النفقات السيادية)، ولابد من إعادتها لنا في هذا الوقت الذي نحتاجها فيه".

وأقرّ مجلس الوزراء، الثلاثاء (21 كانون الأول 2021)، تخصيص وزارة المالية مبلغ 2 مليار دينار إلى حكومة إقليم كردستان لمواجهة السيول من احتياطي الطوارئ للسنة المالية/2021.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ اربيل: تخصيصات طوارئ المحافظة لم تتناسب وحجم الكارثة) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ اربيل: تخصيصات طوارئ المحافظة لم تتناسب وحجم الكارثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).