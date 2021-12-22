توضيح حكومي حول رواتب الموظفين في مشروع الموازنة الجديد

2021/12/22 | 09:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، الأربعاء، ان البرلمان الجديد سيناقش مشروع الموازنة كاحد أولويات اعماله، نافيا وجود اي مساس في رواتب الموظفين.

وقال صالح في تصريح، تابعه NRT عربية (22 كانون الأول 2021)،إن "الموازنة ستقدم قبل نهاية العام إلى البرلمان لمناقشتها"، مشيرا إلى أن "الموازنة قد تقر وفق سعر 50 دولارا لبرميل النفط"، مضيفا أن "الأمور ستكون جيدة اقتصادية في حال تحقيق معدل بيع بقيمة 70 دولارا لبرميل النفط خلال العام المقبل، مع الإيرادات غير النفطية".

ورجح صالح، أن "تضم موازنة 2022 فرص للتعيين، ولكنها لن تكون كبيرة"، نافيا أن "يكون هناك مساس برواتب الموظفين"، لافتا الى ان "حصة الإقليم ستكون متروكة للمفاوضات السياسية بين الحكومة والإقليم، وهذه الأمور جميعها متروكة أيضا للبرلمان".

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