2021/12/22 | 09:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: صالح لفتة

في ذكرى انتصار العراق على الغزو

الظلامي على داعش نستذكر بفخر واعتزاز

تلك البطولات التي سطرتها قواتنا

المسلحة بجميع صنوفها وتشكيلاتها لطرد

عدوهم الأشد خطورة والأكثر اجراماً

وبطشاً على

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهوية الوطنية ضمان قوة الدولة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهوية الوطنية ضمان قوة الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).