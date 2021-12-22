'بائع الخضار' كرار نوري يبهر دائرة الفنون والموسيقى.. والاخيرة تتخذ قرارا

2021/12/22 | 10:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا مدير عام دائرة الفنون الموسيقية، المايسترو علاء مجيد، الشاب الموهوب الفطري (كرار)، الذي ظهر عبر (فيديو) انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يطالب الجهات المسؤولة بتبني موهبته الغنائية، الى مكتبه للإستماع إلى قدراته في الغناء والعزف على آلة العود، واختبار امكانياته في الأداء.

ليثبت الأخير قدرته وبجدارة وامتلاكه للحس الفني، مما دعا الى قبوله وضمه الى تدريبات الفرق الفنية المتشكلة حديثا في دائرة الفنون الموسيقية والتي تضم الشباب الموهوبين ومن مختلف الاعمار، والذين من المؤمل تقديمهم فنيا على المسارح المحلية لإغناء الساحة الثقافية بالطاقات الشابة.

وقد صرح مدير عام الفنون الموسيقية قائلا: "بعد لقائنا مع الشاب كرار ارتأينا ضرورة تبني موهبته الفنية ودعمه، اضافة الى دعم كل موهبة عراقية متميزة، للشباب المبدعين وفي شتى المجالات الفنية".

هذا وقد ضجت مؤخرا وسائل التواصل الاجتماعي بفيديو للشاب الموهوب (كرار)، الذي يروي خلاله جانب من قصته، حيث يعمل بائعا من أجل كسب لقمة العيش، ولكنه فطريا يتمتع بموهبة فنية في الغناء والعزف على آلة العود، موضحا فشله في محاولاته العديدة لقبوله في مسابقات البرامج الغنائية.

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