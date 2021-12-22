أربيل ترفض مبلغ الطوارئ الذي خصصته بغداد نتيجة السيول الاخيرة!

2021/12/22 | 10:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض محافظ اربيل اوميد خوشناو، الاربعاء، استلام مبلغ الطوارئ الذي خصصته الحكومة الاتحادية لمواجهة تداعيات السيول الأخيرة، مبينا ان هذه الاموال لم تكن في مستوى توقعاتنا.

وقال خوشناو عبر بيان تلقاه NRT عربية (22 كانون الأول 2021)، "بعد الكارثة التي تعرضت لها مدينتنا يوم الجمعة الماضي (17 كانون الأول 2021)، بسبب الفيضانات، التي أدت وإلى جانب الخسائر البشرية، إلى أضرار مادية فادحة جدا، إلى جانب الأضرار التي شملت القطاع العام، حيث تقدر الخسائر التي تكبدها المواطنون فقط بـ20 إلى 21 مليار دينار، ولإغاثة المتضررين، وكحق شرعي لنا، قدمنا طلبا إلى الحكومة العراقية الاتحادية، لإعادة الجزء الذي يتعلق بحقوق إقليم كردستان إلينا من ضمن ميزانية الطوارئ والتي تستقطع شهريا من موازنة إقليم كردستان".

وأضاف، "لكن للأسف، تقرر في جلسة مجلس الوزراء العراقي إرسال مبلغ ملياري دينار لأربيل، وهذا لم يكن في مستوى توقعاتنا بأي شكل من الأشكال، حيال حجم الأضرار الكبيرة التي عصفت بمدينتنا بسبب الكارثة الطبيعية".

وأعلن المحافظ، "احتجاجه البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الاتحادي"، مبينا بالقول "نرى أنه لا يتناسب بتاتا مع مستوى التوقعات وحجم الخسائر، وإلى جانب رفض المبلغ المحدد لنا والذي لن نتسلمه بأي شكل من الأشكال، نعرب عن خيبة أملنا من مساعدات الحكومة الاتحادية وأننا لن نقبل استلام المبلغ".

وختم بالقول، "نأمل من مجلس الوزراء الاتحادي إعادة النظر في قراره، لأن ما طالبنا به حق قانوني مشروع لنا وليست منحة فهي تستقطع شهريا من موازنة إقليم كردستان تحت مسمى (النفقات السيادية)، ولابد من إعادتها لنا في هذا الوقت الذي نحتاجها فيه".

وأقر مجلس الوزراء، الثلاثاء (21 كانون الأول 2021)، تخصيص وزارة المالية مبلغ 2 مليار دينار إلى حكومة إقليم كردستان لمواجهة السيول من احتياطي الطوارئ للسنة المالية/2021.

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