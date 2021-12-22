الحكم بالسجن مدى الحياة على مجرم اغتصب طفلة بعمر 13 عاما – عاجل

2021/12/22 | 10:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الاربعاء، بأصدار حكم السجن مدى الحياة على المجرم الذي اقدم على اغتصاب طفلة بعمر ثلاثة عشر عاما.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه " تم الحكم بالسجن مدى الحياة على المجرم الذي اغتصب طفلة بعمر ثلاثة عشر عاما وضربها ورميها في الطمر الصحي ولكن شاء الله ان تبقى على قيد الحياة".

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