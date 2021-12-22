حياة اولادنا في خطر… احصائية تكشف 1775 مدرسة آيلة للسقوط في البلاد

2021/12/22 | 10:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت مفوضية حقوق الإنسان، الأربعاء، وجود 1775 مدرسة آيلة للسقوط مع 820 مدرسة أخرى طينية وكرفانية وعلى شكل مخيمات في عموم محافظات البلاد.وقال البياتي في تصريح صحفي تابعه “النور نيوز” إن “البلد بحاجة إلى أبنية مدرسية جديدة، تصل الى أربعة آلاف مدرسة للمرحلة الابتدائية، وثلاثة آلاف مدرسة للمراحل الثانوية”٬ مشيراً إلى أن ذلك …

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