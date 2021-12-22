إيران تدرس عقد قمة لـ”عملية أستانا”

2021/12/22 | 10:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي أن الاستعدادات جارية لعقد قمة لرؤساء الدول الضامنة لعملية أستانا حول سوريا في العاصمة الإيرانية طهران خلال فبراير (شباط) أو مارس (آذار) من العام المقبل تبعاً للوضع المرتبط بانتشار وباء فيروس كورونا.

وقال خاجي في تصريح لوكالة تاس الروسية اليوم الأربعاء على هامش مشاركته في الاجتماع الدولي السابع عشر حول سوريا بصيغة أستانا المنعقد في نور سلطان حالياً..



إن “مسألة عقد هذه القمة بين رؤساء إيران وروسيا وتركيا مطروحة للنقاش ضمن إطار هذا الاجتماع وستنعكس هذه القضية في البيان الختامي الذي يتبناه الاجتماع اليوم”.

وتتواصل في نور سلطان اليوم أعمال الاجتماع الدولي السابع عشر حول سوريا بصيغة أستانا الذي افتتح أمس عبر لقاءات ثنائية وثلاثية بين الوفود المشاركة لتنسيق المواقف حول النقاط المدرجة على جدول الأعمال، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا).

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