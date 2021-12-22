2021/12/22 | 10:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب 22 شخصا تم نقل 11 منهم للمستشفى،

أحدهم بحالة حرجة، جراء اصطدام قطاري

مترو الأنفاق في الطريق بين طهران وكرج

في إيران.

وأوضحت مديرية "مترو طهران" أنه "عند

الساعة 7:05 من صباح اليوم الأربعاء

(بالتو

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عشرات الإصابات جراء اصطدام قطاري مترو أنفاق في إيران (فيديو)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عشرات الإصابات جراء اصطدام قطاري مترو أنفاق في إيران (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).