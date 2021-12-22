الجفاف يحول حياة 10 قرى في محافظة عراقية الى جحيم.. 40 يوم بدون مياه - عاجل

2021/12/22 | 10:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

طالب العشرات من أهالي 10 قرى في ديالى، اليوم الأربعاء، بإنقاذهم من جحيم الجفاف في مناطقهم بعد انقطاع المياه منذ 40 يوما.

وقال رئيس مجلس ناحية العظيم السابق محمد ضيفان في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) ان "قرى مترامية تقع في مؤخرة نهر العظيم تعاني من جفاف قاس بعد انقطاع المياه عنها لأكثر من 40 يوماً متواصلة بسبب محدودية اطلاقات المياه من سدة العظيم الى النهر والتي اغلبها تذهب صوب قرى صلاح الدين كون النهر مشترك بين مع ديالى".

واضاف انه "رغم تدفق سيول جارفة ساهمت في زيادة خزين سدة العظيم بكميات تصل الى أكثر من 60 مليون م3 الا ان الاطلاقات لاتزال ثابتة ما تسبب في كارثة انسانية تحاصر بالوقت الحالي 10 قرى وقد تدفعها للنزوح القسري اذا ما استمرت الأوضاع على ماهي عليه دون اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل وزارة الموارد المائية في زيادة الاطلاقات بشكل استثنائي لتامين ايصال المياه الى مؤخرة نهر العظيم وانقاذ القرى".

واشار الى ان" الاهالي في وضع صعب خاصة في ظل الغاء الخطة الزراعية لكن الامر تعدى الى عدم القدرة على توفير مياه الشرب للبشر وقطعان الماشية والاغنام".

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