2021/12/22 | 10:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سجلت العقود الآجلة للنفط الخام، اليوم الأربعاء، ارتفاعاً خلال الدورة الآسيوية.

وحسب بورصة نيويورك التجارية، تمت تجارة العقود الآجلة للنفط الخام في شباط على USD71.41 للبرميل، حيث ارتفع بنسبة 0.41%.



.

ولقد تمت المتاجرة مسبقا على جلسة إرتفاع USD71.78 للبرميل.



النفط الخام قد يجد نقاط الدعم على USD66.04 والمقاومة على USD72.99 .

في جانب آخر عقود مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، ارتفع بنسبة 0.01% للمتاجرة به على USD96.495 .

في الوقت نفسه على نايمكس, ارتفع سعر نفط برنت لشهر شباط بنسبة 0.24% لتتم المتاجرة به على USD74.16 للبرميل، بينما فرق النقاط (السبريد) بين عقود نفط برنت و النفط الخام يقف على USD2.75 للبرميل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع العقود الآجلة للنفط الخام خلال الدورة الآسيوية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع العقود الآجلة للنفط الخام خلال الدورة الآسيوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).