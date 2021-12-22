2021/12/22 | 10:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى اكد مصدر امني مطلع، اليوم الاربعاء، وصول وفد امني من وزارة الدفاع الى بعقوبة لبحث 4 ملفات هامة ابرزها الخلايا النائمة.وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "وفداً امنياً رفيع المستوى من وزارة الدفاع برئاسة مدير الاستخبارات العسكرية وصل الى بعقوبة وعقد سلسلة لقاءات مكثفة مع القيادات الامنية في الجيش والشرطة وبقية التشكيلات الساندة لبحث 4 ملفات هامة ابرزها سبل التنسيق لمعالجة ملف الخلايا النائمة في تنظيم داعش ودرء مخاطر الخروقات وسد الفراغات".

واضاف، ان "سلسلة من القرارات الهامة اتخذت في دعم وتعزيز امن ديالى خاصة في القواطع التي شهدت مؤخرا خروقات امنية بالاضافة الى اعادة النظر في اليات الانتشار الامني وتعزيز الاستقرار الداخلي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد امني رفيع يصل ديالى لبحث 4 ملفات هامة.. هذه التفاصيل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد امني رفيع يصل ديالى لبحث 4 ملفات هامة.. هذه التفاصيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).