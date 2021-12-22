وصول وفد امني الى ديالى لبحث اخر المستجدات الامنية في المحافظة

2021/12/22 | 10:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / وصل وفد امني الى ديالى لبحث اخر المستجدات الامنية في المحافظة.وقال مصدر عسكري لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان وفدا امنيا وصل الى محافظة ديالى برئاسة مدير الاستخبارات العسكرية لبحث ملفات هامة مع القيادات الامنية ابرزها التنسيق المشترك للقضاء على خلايا داعش النائمة لدرء مخاطر الارهاب وسد الفراغات الامنية./ انتهى

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