2021/12/22 | 10:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ينشر "ناس" سعر صرف الدولار في البورصة المحلية ليوم الأربعاء، (22 كانون الأول 2021)، بحسب رصد مختصين.

قناة "ناس" على تلكرام..



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بغداد - بورصة الكفاح

147,475

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◾️السعر في اغلب صيرفات بغداد

شراء

147,000

بيع

148,000

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اربيل - بورصة

147,675

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البصرة - بورصة

147,650

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النجف - بورصة

147,550

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الموصل - بورصة

147,650

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السليمانية - بورصة

147,900

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاوت في أسعار صرف الدولار بين بغداد والمحافظات) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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