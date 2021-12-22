ليبيا تترقب قرار تأجيل الانتخابات.. واستمرار الزيارة

2021/12/22 | 10:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن ما يقرب من 100 شخص ترشحهم للانتخابات الرئاسية في ليبيا، من بينهم أبرز اللاعبين على الساحة السياسية، كما عقد بعضهم اجتماعا غير مسبوق من أجل "المصلحة الوطنية"، وسجل أكثر من ثلث الليبين أسمائهم استعدادا للتصويت.ورغم ذلك من المتوقع على نطاق واسع إعلان تأجيل العملية الانتخابية رسميا.

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