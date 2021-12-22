النظام الصهيوني والجريمة، داخل المجتمع العربي الفلسطيني في داخل إسرائيل - زهير الصباغ

2021/12/22 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زهير_الصباغ مقدمة يشكل هذا المقال البحثي التالي محاولة لاستكشاف وتحليل الأسباب والدوافع التي تقف وراء ظاهرة العنف والجريمة داخل المجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل.



وسيتناول عددا من العوامل المتصلة بهذه الظاهرة، لا سيما تصاعد العنف وإطلاق النار على المصارف الإسرائيلية، واختراق الجماعات الإجرامية للمجالس المحلية وأدوار كل من: الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن الداخلي الشاباك.يتألف المجتمع العربي الفلسطيني ......





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