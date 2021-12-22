ميري كريسماس بالمصري... أيها العالم! - فاطمة ناعوت

2021/12/22 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_ناعوت قبل بداية كل عامٍ، تصرخُ بعضُ الأصوات المتوتّرة المُوتِّرة وتنادي بتحريم قول "ميري كريسماس" لأشقائنا المسيحيين! قَلَّ الصراخُ هذا العام والحمد لله بسبب الخطواتِ الجسور التي رسّخَها الرئيسُ عبد الفتاح السيسي على درب التنوير ومكافحة الفكر المتطرّف، لكن فحيحَها مازال يؤلمُ الآذانَ ويوجعُ القلوب.



والحكايةُ أبعدُ من الإغاظات الطائفية التي ترمي ظلالَ السُّخفِ على الأشياء، وأعمقُ من المجاملات الانسانية ا ......





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