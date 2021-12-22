الدفاع تنفي منع العقيد علاء العيداني من الظهور الإعلامي

2021/12/22 | 10:50 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت إنه يمارس مهامه (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

نفت وزارة الدفاع، إحالة العقيد علاء العيداني إلى شؤون إمرة المحاربين وإصدار عقوبات بحقه.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنّها "تنفي ما تم تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خبر مفاده تنسيب السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة بعدم الظهور الإعلامي للعقيد علاء العيداني، في إعلام وزارة الدفاع والمحطات الإعلامية الأخرى وإحالته إلى شؤون إمرة المحاربين".

وأكدت أنّ "المراسل الحربي العقيد الجريح البطل علاء العيداني، هو أحد منتسبي مديرية الإعلام، ويمارس مهام عمله في المديرية، ولا صحة لهذا الخبر".

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