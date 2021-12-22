في بغداد… القبض على متهم لقيامه بتزوير صك بقيمة 83 مليون دينار

2021/12/22 | 10:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، أن مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد ألقت القبض على متهمين اثنين بقضايا التزوير والسرقة.وقالت الوزارة في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه إن “مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب إجرام المنصور، ألقت القبض على متهم لقيامه بتزوير صك بقيمة 83 مليون دينار عراقي، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية …

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