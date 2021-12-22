2021/12/22 | 10:50 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: pZ1TLMFo1Ak

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دائرة قصر المؤتمرات تنظم عرضا للفنون التشكيلية والخط والزخرفة.. برنامج واحد من الناس | قناة زاكروس) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. دائرة قصر المؤتمرات تنظم عرضا للفنون التشكيلية والخط والزخرفة.. برنامج واحد من الناس | قناة زاكروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).