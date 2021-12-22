إيران.. جرحى في حادث تصادم قطاري مترو

2021/12/22 | 11:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب عدد من الأشخاص جراء حادث تصادم بين قطاري مترو خارج طهران.

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