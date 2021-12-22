المحكمة الاتحادية تبدء الجلسة الخاصة بشأن دعوى الغاء الانتخابات

2021/12/22 | 11:13 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت المحكمة الاتحادية، اليوم الاربعاء، الجلسة الخاصة بشأن الغاء نتائج الانتخابات.وقال مصدر قضائي لـ السومرية نيوز، إن “المحكمة الاتحادية عقدت جلستها للنظر بالدعوى بشأن الغاء نتائج الانتخابات.وكانت المحكمة الاتحادية قد أرجأت في جلسة حسم النظر بدعوى قدمها تحالف … Readmore

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