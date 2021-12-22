تعرف على مخرجات اليوم الأول لـ “أستانا 17” حول سوريا

2021/12/22 | 11:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد/ متابعاتانعقدت الجولة الـ17 من مبحاثات أستانا حول سوريا، الثلاثاء، بين النظام السوري وبين المعارضة، برعاية الدول الضامنة، في العاصمة الكازاخية نور سلطان، وسط تمثيل منخفض من الدول الضامنة.ويشارك في المفاوضات ممثلون عن الدول الضامنة (تركيا وروسيا وإيران)، ووفدا النظام والمعارضة السورية، إضافة إلى المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، ووفود الدول …

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