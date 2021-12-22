2021/12/22 | 11:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادفت وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، إحالة المراسل الحربي العقيد علاء العيداني إلى شؤون إمرة المحاربين.وجاء في بيان لوزارة الدفاع وصل “النور نيوز” نسخة منه انها “تنفي وزارة الدفاع – مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي، ما تم تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خبر مفاده تنسيب السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة بعدم الظهور الإعلامي …

ظهرت المقالة وزارة الدفاع تنفي إحالة عقيد لديها إلى شؤون امرة المحاربين أولاً على النور نيوز.

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