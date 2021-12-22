الأمن الوطني يعلن القبض على 61 متهماً بالابتزاز الالكتروني خلال شهرين

2021/12/22 | 11:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الاربعاء، القبض على 61 متهماً بالابتزاز الالكتروني في عدة محافظات خلال الشهرين الماضيين.واضاف الجهاز في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه ان “مفارز جهاز الأمن الوطني تمكنت واستنادا على شكاوى المواطنين من القاء القبض على (61) متهماً بالابتزاز الالكتروني في اثنتي عشرة محافظة خلال الشهرين الماضيين”.واوضح …

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