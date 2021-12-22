انزعاج إسرائيلي من مواقف الأمم المتحدة لصالح الفلسطينيين

2021/12/22 | 11:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادمع قرب طي صفحة العام 2021، تجري الأوساط السياسية والدبلوماسية الإسرائيلية رصدا بأهم الإنجازات والإخفاقات التي منيت بها على صعيد المؤسسات الدولية، لاسيما الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، من حيث صدور العديد من القرارات التي تندد بانتهاكاتها ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.في الوقت ذاته، تزداد الأصوات الإسرائيلية المطالبة بالانسحاب من المنظمات الدولية، بزعم …

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