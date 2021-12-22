القبض على 61 متهمًا بالابتزاز الالكتروني خلال شهرين

2021/12/22 | 11:21 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كانوا يمارسون التهديد بحق النساء (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت خلية الإعلام الأمني، القبض على 61 متهمًا بالابتزاز الالكتروني في عدة محافظات خلال الشهرين الماضيين.

وقال بيان للخلية وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنّ "مفارز جهاز الأمن الوطني واستنادًا على شكاوى المواطنين، تمكنت من إلقاء القبض على (61) متهمًا بالابتزاز الالكتروني في اثنتي عشرة محافظة خلال الشهرين الماضيين".

وأضاف أنّ "المتهمين كانوا يمارسون التهديد بحق النساء والفتيات بعد إيهامهن بالزواج وأخذ صورهن الخاصة ثم مساومتهن بمبالغ مالية مقابل عدم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وتابع، "تم تدوين أقوالهم أصوليًا وإحالتهم جميعًا إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

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