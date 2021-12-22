الخرسان: مبارياتنا بمثابة نهائي وهدفنا الحفاظ على الصدارة

2021/12/22 | 11:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – حسين عمارأكد مدير المكتب الإعلامي لنادي الشرطة حسين الخرسان، أن فريقه يتعامل مع أي مباراة في الدوري على أنها مباراة نهائية، الهدف منها تحقيق الفوز و التمسك بصدارة فرق الدوري.وقال الخرسان في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، إن " فريق الشرطة اختتم جميع تحضيراته لمواجهة الكرخ بشكل جيد "، مبيناً، أن " صفوف الفريق متكاملة والجميع على أتمّ الجاهزية باستثناء اللاعب محمد قاسم الذي يحتاج الى راحة، قد تصل الى أربعة أيام ". وأضاف الخرسان، أن " فريق الكرخ فريق طموح وأغلب لاعبيه من الشباب ويقوده مدرب مجتهد هو الكابتن حسن احمد ويضم في صفوفه اثنين من لاعبي المنتخب الوطني اللذين برزا في بطولة كأس العرب الأخيرة ،وهذا مايعطيهما حافزاً ،ليقدّما ما لديهما أمام متصدر الدوري".وتابع الخرسان، أن " الجهاز الفني والإداري لديه ثقة كبيرة برجال القيثارة الخضراء في تحقيق نتيجة جيدة وإضافة ثلاث نقاط جديدة والإبقاء على الفارق ذاته مع الفرق المنافسة ".

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