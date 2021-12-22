امرأة تسرق محل ذهب ومبلغ 4 ملايين دينار في بغداد

2021/12/22 | 11:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد، الاربعاء، من القبض على متهمين اثنين بقضايا التزوير والسرقة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (22 كانون الاول 2021)، إن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب إجرام المنصور، ألقت القبض على متهم لقيامه بتزوير صك بقيمة 83 مليون دينار عراقي".

واضاف البيان، انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق أحكام المادة 295 من قانون العقوبات العراقي".

وفي ذات السياق، اوضح، ان "مفارز مكتب مكافحة اجرام أبي غريب ألقت القبض على متهمة لقيامها بسرقة مبلغ مالي قدره 4 ملايين دينار عراقي مع مخشلات ذهبية من داخل محل لبيع الذهب ضمن منطقة أبي غريب".

واشار البيان، الى انه "تم تدوين أقوالها بالاعتراف ابتدائيا وتصديقها قضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفها وفق أحكام المادة 446 من قانون العقوبات لتنال جزاءها العادل".

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