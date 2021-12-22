شاهد بالفيديو.. العراق يستعيد أحد ألواح ملحمة جلجامش

2021/12/22 | 11:25 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: yat8jn6SCsk

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