2021/12/22 | 11:25 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: twSI7hMNfJU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. طبعــــة اليوم) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. طبعــــة اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).