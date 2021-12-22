2021/12/22 | 11:26 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيديو لحادث مترو "مروع" أوقع جرحى في إيران هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/22 | 11:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو لحادث مترو "مروع" أوقع جرحى في إيران) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو لحادث مترو "مروع" أوقع جرحى في إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).